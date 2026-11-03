Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en San Bernardo, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un robo en proceso.

Según la información policial, el sospechoso había violentado la puerta de aluminio de un gabinete de gas, provocando daños en la estructura para sustraer sus componentes.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría IV de San Bernardo acudieron al lugar y lograron aprehender al presunto autor del hecho.

Desde el ámbito policial destacaron la intervención de los vecinos, cuya comunicación inmediata con el servicio de emergencias permitió una rápida respuesta.

El episodio vuelve a poner de manifiesto la importancia de denunciar situaciones sospechosas a través del 911, evitando intervenir directamente y facilitando la actuación de las fuerzas de seguridad.