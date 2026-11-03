Se inauguró el nuevo espacio del PJ «Macacha Güemes» en Mar de Ajó Norte

macacha

En diálogo con Radio Noticias, Leila López, integrante del espacio del Partido Justicialista en Mar de Ajó Norte, se refirió a la reciente inauguración de la nueva casa partidaria «Macacha Güemes».

López explicó que el espacio busca funcionar como un lugar de encuentro, contención y aprendizaje comunitario para las familias de la zona.

Entre las actividades previstas, detalló que se ofrecerán talleres, apoyo escolar, prevención y atención primaria de la salud, además de promover la participación activa y la formación de las juventudes en la política y el trabajo territorial.

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3 noviembre, 2026 por Instituciones Poli­tica

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