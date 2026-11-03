Mar de Ajó | Se realizó la correcaminata para la visibilización y prevención del cáncer de mama

El sábado se realizó en Mar de Ajó la última correcaminata del ciclo Octubre Rosa, una propuesta de concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama. La actividad tuvo como punto de encuentro el Espacio Multicultural, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Sacconi, en Mar de Ajó, y recorrió las playas de la localidad.

El ciclo de correcaminatas, organizado por la Municipalidad de La Costa, comenzó en San Clemente, continuó en Santa Teresita, y tuvo su cierre el último día de octubre en Mar de Ajó.

La jornada convocó a la comunidad a participar de una actividad que promueve la importancia de la prevención, los controles médicos periódicos y la detección temprana del cáncer de mama.