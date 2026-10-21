La Municipalidad de La Costa confirmó el retiro de una construcción ubicada en Costanera y avenida 3. La medida se suma a la demolición del antiguo balneario Macarena, en Santa Teresita, y forma parte de la decisión de recuperar espacios del frente marítimo para el uso público.

La política de recuperación de playas públicas en el Partido de La Costa sumó una nueva intervención concreta. La Municipalidad informó que se retiró una estructura ubicada en la zona de Costanera y avenida 3 de Costa del Este, con el objetivo de liberar ese sector del frente marítimo y destinarlo al uso de vecinos y turistas.

La medida fue comunicada oficialmente el martes 20 de octubre y se suma a la demolición del antiguo balneario Macarena, ubicado sobre la Costanera, entre las calles 41 y 42 de Santa Teresita.

De esta manera, el Ejecutivo municipal busca avanzar con una política que apunta a reducir progresivamente la presencia de construcciones sobre la playa y ampliar los espacios públicos del distrito.

Costa del Este: una nueva intervención sobre el frente marítimo

Según informó la Municipalidad, los trabajos permitieron retirar una estructura ubicada en uno de los sectores costeros de Costa del Este.

La intervención representa un nuevo paso en el proceso de recuperación de playas que impulsa la gestión del intendente Juan de Jesús.

Sin embargo, el comunicado oficial no precisó la denominación de la estructura retirada ni la cantidad de metros cuadrados efectivamente recuperados.

Estos datos resultan importantes para dimensionar el alcance de las intervenciones y conocer cuánto espacio público se incorpora realmente al frente costero.

El Municipio ratifica su decisión sobre las concesiones de balnearios

La recuperación de estos espacios forma parte de una decisión política que también alcanza a las concesiones privadas.

El intendente Juan de Jesús dispuso que el 20% de los balnearios cuyas concesiones vencen durante 2026 no vuelva a ser licitado para explotación privada, con el propósito de recuperar esos sectores para el uso público.

La medida se complementa con la decisión municipal de no habilitar nuevos balnearios en el distrito.

El objetivo anunciado por el Ejecutivo es preservar el ambiente costero, disminuir la ocupación permanente de construcciones sobre la playa y garantizar mayores superficies de libre acceso.

Anuncian el retiro de otras tres estructuras

De acuerdo con la información oficial, el programa continuará con la remoción de otras tres estructuras ubicadas en distintos puntos del Partido de La Costa.

Por el momento, la Municipalidad no detalló públicamente cuáles serán las próximas construcciones intervenidas ni el cronograma previsto para esos trabajos.

La identificación de esos espacios permitirá conocer cómo continuará el proceso y qué localidades serán alcanzadas por las próximas medidas.

De la controversia a las intervenciones concretas

La discusión sobre las concesiones de balnearios, el uso de la playa pública y las atribuciones municipales ha ocupado un lugar destacado en el debate político local.

Con la demolición del antiguo balneario Macarena y el reciente retiro de una estructura en Costa del Este, el Municipio comenzó a mostrar resultados materiales de la política anunciada.

No obstante, todavía quedan aspectos por esclarecer, entre ellos la superficie efectivamente recuperada, el destino de los sectores liberados y el detalle de las próximas intervenciones.

La evolución del programa permitirá evaluar el alcance real de una decisión que busca modificar progresivamente la distribución de los espacios públicos y las construcciones privadas sobre el frente marítimo.