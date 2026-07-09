Santa Teresita | El Centro Odontológico Municipal celebró su primer aniversario

A un año de su puesta en funcionamiento, el Centro Odontológico Municipal celebró su primer aniversario, consolidándose como un espacio de referencia para la atención de la salud bucal en el Partido de La Costa. Durante este primer año de actividad se atendieron más de 12.000 pacientes y se realizaron cerca de 32.000 prácticas odontológicas, incorporando nuevas especialidades, profesionales y tecnología para ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

En el marco de la recorrida por el establecimiento, el intendente Juan de Jesús destacó que la creación del Centro Odontológico Municipal respondió a una necesidad histórica de la comunidad, y remarcó la decisión de refuncionalizar el antiguo Hospital de Santa Teresita, en calle 39 y 5, para transformarlo en un espacio dedicado exclusivamente a la atención odontológica.

«La cantidad de atenciones, las prácticas realizadas, la incorporación de profesionales y de nuevas tecnologías hablan de la importancia que le damos a la salud, que junto a la educación y la cultura seguirán siendo prioridades de nuestro gobierno», expresó el jefe comunal, quien además felicitó al equipo de trabajo por el compromiso demostrado durante este primer año. Por su parte, la directora General del Servicio de Odontología, Lorena Francisconi, realizó un balance positivo de la tarea desarrollada y señaló que las expectativas iniciales fueron ampliamente superadas.

«Hemos atendido a más de 12.000 pacientes de todo el Partido de La Costa y realizado más de 30.000 prácticas, desde acciones preventivas hasta tratamientos de rehabilitación. Durante este año incorporamos enfermería, fonoaudiología, clínica médica y nuevas especialidades como cirugía bucomaxilofacial, cirugía de tejidos blandos, extirpación de tumores y toma de biopsias», indicó la directora.