La escritora e investigadora, autora de numerosos libros sobre naufragios, historia marítima y los orígenes de las localidades del Tuyú, explicó cómo se seleccionaron originalmente los apellidos del homenaje. Además, propuso ampliar los reconocimientos a quienes contribuyeron al desarrollo de los pueblos del Partido de La Costa.

La discusión por los apellidos inscriptos en el monolito que homenajea a los pioneros de Mar de Ajó Norte sumó una nueva intervención. A través de una publicación en sus redes sociales, Adriana Pisani brindó precisiones sobre el origen del reconocimiento, recordó cómo se realizó la investigación inicial y planteó la necesidad de transformar los reclamos en nuevas acciones para preservar la memoria de la comunidad.

Pisani es escritora e investigadora de la historia regional, con una extensa trayectoria dedicada a reconstruir el pasado de las localidades del Tuyú, los naufragios, la historia marítima y las primeras familias que habitaron esta región. Su trabajo de investigación comenzó en 1984 y dio lugar a una importante producción bibliográfica.

Entre sus libros se encuentran La fantasía del naufragio, Vuelven los pescadores, ¡Nos hundimos!, Historia del Salado y la Bahía, Monte Cervantes y el Capitán Dreyer. Misterio y muerte en el sur argentino, El Faro, su Capitán y los Naufragios, Desierto de Mar, Identidad de Mar, La Lucila del Mar, una playa mágica a orillas del Pinar y La Trágica Muerte del Francés.

En particular, Desierto de Mar, publicado en 2007, reúne testimonios y reconstruye aspectos de los primeros años de Mar de Ajó, sus pobladores y el desarrollo de la localidad. Su labor investigativa también recibió reconocimiento en el ámbito legislativo nacional por su aporte a la historia de los naufragios y de las poblaciones de la región del Tuyú.

En su publicación, Pisani explicó que el señalamiento sobre los apellidos mal escritos en el monolito no es reciente. Según relató, había advertido esos errores en el momento en que se realizó el trabajo, pero no obtuvo respuestas. Casi ocho años después, al hacer público el comentario, se generaron numerosos reclamos de vecinos y familiares, que consideró justos.

Sin embargo, buscó aclarar que el criterio original para seleccionar los nombres no había sido desacertado. Según recordó, durante la gestión del entonces delegado Adriano Yaboski —o de quienes impulsaron el homenaje— se consultó a personas con trayectoria y conocimiento de la historia local, entre ellas referentes de las familias Dávila, Vaquero, Maxit, García y Pueblas, para identificar los apellidos de las familias que estuvieron presentes en la localidad entre 1925 y 1945.

La investigadora señaló que participó de una reunión realizada en Clyfema, acompañando a sus amigos Enaldo Dávila y Rubio Vaquero, y destacó que la palabra debía estar en manos de quienes habían sido protagonistas de aquella historia.

También recordó que había ofrecido compartir los contactos de familiares de pioneros que ya no residían en Mar de Ajó, con el objetivo de que fueran invitados a la inauguración del monolito. Mencionó, entre otros, a integrantes de las familias Skokan, Bukrej, Stoklasek, Fraga, Cardillo, Mancini y Spríngolo. Según expresó, esa propuesta finalmente no se concretó y tampoco recibió una invitación en su condición de investigadora histórica.

De los reclamos a nuevos reconocimientos

Más allá de las diferencias y de los errores señalados, Pisani planteó que la discusión debería servir para impulsar nuevas iniciativas. En ese sentido, consideró que quedarse solamente en la queja no contribuye a resolver el tema y propuso emplazar monolitos en las plazas de las distintas localidades del Partido de La Costa, con los nombres de quienes, por diferentes motivos, trabajaron para su desarrollo y crecimiento.

La autora también valoró que su comentario haya generado una reacción entre las familias, que comenzaron a compartir recuerdos, historias y testimonios sobre sus padres, abuelos y antepasados.

“Si mi comentario públicamente tardío movilizó las historias de cada familia, los hizo recordar los inicios, el sacrificio de los primeros tiempos y participar recordando a sus padres o abuelos… ¡Enhorabuena!”, expresó.

Y resumió su reflexión con una frase que pone en el centro el valor de la memoria colectiva: “Cada pueblo está formado por la vida y los sueños de todos esos apellidos y hay que estar orgullosos de ellos”.

Mar de Ajó, rumbo a sus 91 años

La reflexión adquiere un significado especial en la previa de un nuevo aniversario de la localidad. Mar de Ajó fue fundada el 21 de diciembre de 1935 y el próximo 21 de diciembre de 2026 cumplirá 91 años.

La fecha invita a recuperar las historias de quienes llegaron a estas tierras, construyeron las primeras viviendas, impulsaron comercios e instituciones y contribuyeron a formar la comunidad que hoy conocemos.

En ese contexto, el planteo de Pisani vuelve a poner sobre la mesa una cuestión central para la identidad local: cómo conservar, reconocer y transmitir la historia de las familias pioneras, y cómo incorporar también a quienes aportaron al crecimiento de Mar de Ajó y de las demás localidades del distrito.

A pocos días de un nuevo aniversario, el debate por el monolito puede convertirse también en una oportunidad para recuperar testimonios, revisar nombres y fortalecer el reconocimiento a quienes construyeron la historia de Mar de Ajó.