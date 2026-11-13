En diálogo con un medio local, Diego Ogas, integrante de la banda El Grito del Gato, anticipó los detalles de su esperada presentación en la próxima Fiesta Nacional de la Corvina Rubia en Mar de Ajó, marcando la primera participación del grupo marplatense en este emblemático evento costero.

Hogas relató que la banda —formada en 2015 y con un intenso recorrido por Buenos Aires y la región— interpreta un estilo de rockabilly de los años 50 y country con influencias de psychobilly, logrando una propuesta musical muy particular y orientada al disfrute de toda la familia.

Asimismo, confirmó que subirán al escenario este sábado a partir de las 23:00 hs, expresando su orgullo y expectativas por formar parte de una de las celebraciones más importantes del Partido de La Costa.