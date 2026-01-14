Tal como anticipó MDA Noticias semanas atrás, la empresa responsable del Estadio de La Costa confirmó oficialmente que el predio permanecerá cerrado durante toda la temporada de verano 2026. La decisión responde a reformas solicitadas por una nueva marca que se hará cargo del lugar con vistas a su reapertura recién en invierno o verano 2027.

El anuncio fue publicado este miércoles 14 de enero en las redes sociales del estadio, donde también se brindaron detalles sobre el proceso de devolución de entradas para los shows cancelados.

Los eventos afectados incluyen espectáculos ya anunciados como Ulises Bueno y Folklore al Mar, cuyas entradas se están reintegrando según el formato de compra:

Las adquiridas a través de la ticketera All Access están siendo devueltas automáticamente a las tarjetas utilizadas.

están siendo devueltas automáticamente a las tarjetas utilizadas. Las compradas de forma presencial en el estadio se devolvieron por la misma vía hasta la semana pasada.

Aquellas pendientes pueden gestionarse vía mail a info@estadiodelacosta.ar o por WhatsApp al +54 9 11 7164 7891.

Desde la organización expresaron:

«Agradecemos especialmente la comprensión del público que compró sus entradas y lamentamos los inconvenientes ocurridos». Además, anunciaron que quienes hayan adquirido tickets para esta temporada quedarán registrados y tendrán acceso gratuito a un show en la reapertura oficial o a elección del próximo line up.

La noticia, que fue oficialmente confirmada hoy, ratifica lo que desde MDA Noticias veníamos informando en base a consultas realizadas a fuentes internas de la producción. En su momento, muchos usuarios manifestaron dudas por la falta de comunicación clara respecto a la programación de espectáculos, algo que ahora ha sido aclarado.

Mientras tanto, el predio permanecerá fuera de funcionamiento, sin actividades públicas, mientras avanza el plan de reformas estructurales y rebranding.