Correcaminata en Mar de Ajó cerró el Octubre Rosa

Con buen clima y gran participación, se realizó este sábado por la mañana la última correcaminata del Octubre Rosa en Mar de Ajó, organizada por la Municipalidad de La Costa. La jornada coincidió con el 19 de octubre, Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud para fomentar el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos.

La convocatoria fue a las 10:00 y cientos de personas participaron. Con la inscripción se entregaban remeras rosas, y desde el municipio confirmaron que se distribuyeron más de 2.000 durante todo el mes.

El intendente Juan De Jesús participó del encuentro y expresó:

“En el sistema se recibe a gente que llega con dolor, muchas veces con miedos” y remarcó la importancia del programa Cuidar la Vida como política integral de salud local.

El Dr. Gustavo Harald Mettler, referente sanitario, también agradeció al personal de salud por su compromiso en el acompañamiento y contención.

Desde la organización Las Caritas del Tuyú, su fundadora Marcela Fabero compartió en redes:

“La detección precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha”.

Octubre Rosa incluyó charlas, caminatas y actividades en todo el distrito para seguir promoviendo la prevención.