Se convocó a un encuentro de teatreros en Costa del Este | Los detalles

En diálogo con Radio Noticias 105.7 de San Bernardo, la actriz independiente Mirta Azzano se refirió a las conclusiones del reciente encuentro del CPTI (Consejo Provincial de Teatro Independiente) de la Región 10 —llevado a cabo en Villa Gesell— y anunció una convocatoria regional para unir y articular el trabajo de los elencos locales.

Azzano señaló que el Partido de La Costa se encuentra algo desvinculado del corredor teatral que integran localidades vecinas como Villa Gesell, Pinamar y Mar del Plata, y destacó la necesidad de superar el trabajo aislado.

Entre las principales problemáticas, remarcó la escasez de salas de teatro independiente propias debido a los altos costos de mantenimiento —agradeciendo el constante apoyo de los espacios municipales— y el desafío de captar a un público habituado a la oferta comercial veraniega. Por ello, invitó a los hacedores culturales a sumarse a este espacio de articulación para potenciar la difusión, compartir experiencias y fomentar el consumo de producciones locales.