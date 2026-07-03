En el marco del Día del Locutor, Periodistas Autoconvocados de La Costa hizo público un mensaje de reconocimiento dirigido a quienes, con su voz y profesionalismo, forman parte de la vida cotidiana de las radios del distrito y de toda la región.

A continuación, el comunicado completo:

Día del Locutor En el marco del Día del Locutor, desde Periodistas Autoconvocados de La Costa queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y saludo a quienes, con profesionalismo, compromiso y vocación, sostienen diariamente la tarea de comunicar desde las radios locales. En un contexto marcado por dificultades económicas, condiciones laborales cada vez más complejas y, muchas veces, por la falta de reconocimiento a su trabajo, los locutores y las locutoras continúan siendo una pieza fundamental para garantizar el derecho a la información y fortalecer el vínculo entre los medios de comunicación y la comunidad. Su voz acompaña, informa y da espacio a la realidad de nuestras localidades, manteniendo viva una comunicación cercana y comprometida con el interés público. En esta fecha, expresamos nuestro respeto y agradecimiento a quienes, a pesar de las adversidades, siguen apostando al crecimiento y la defensa de la comunicación local. Periodistas Autoconvocados de La Costa

Desde esta Web nos sumamos a este reconocimiento y hacemos llegar un afectuoso saludo a todos los locutores y locutoras que, cada día, con su profesionalismo y dedicación, ponen voz a las noticias, acompañan a los vecinos y contribuyen a que la información llegue a cada rincón del Partido de La Costa y la región.

Su trabajo no solo comunica: también construye comunidad y fortalece el valor de los medios locales.