Ola polar | Recomendaciones para calefaccionar los hogares de forma segura

Ante las bajas temperaturas que se registran se recuerda la importancia de adoptar una serie de medidas de prevención para calefaccionar los hogares de manera segura y evitar accidentes.

PREVENIR INTOXICACIONES POR MONÓXIDO DE CARBONO

Una de las principales recomendaciones es verificar que los artefactos de calefacción se encuentren en buen estado y sean controlados periódicamente por un gasista matriculado.

En el caso de las estufas que no cuentan con salida al exterior, es fundamental mantener siempre una ventilación permanente, ya que estos artefactos consumen el oxígeno del ambiente y pueden generar acumulación de monóxido de carbono.

El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso porque no tiene color, olor ni sabor, por lo que resulta imposible detectarlo sin equipos específicos. La exposición a este gas puede provocar una intoxicación grave e incluso causar la muerte.

USO RESPONSABLE DE LOS ARTEFACTOS DE CALEFACCIÓN

Durante la noche o mientras las personas duermen, se recomienda apagar las estufas infrarrojas —que realizan la combustión dentro del ambiente— y también los calefactores eléctricos, para reducir el riesgo de intoxicaciones, sobrecalentamientos o fallas eléctricas.

Asimismo, no se debe utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar los ambientes, ya que esta práctica incrementa significativamente el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono y de accidentes domésticos.

También es importante conversar con niños y niñas sobre estos cuidados para evitar situaciones de riesgo dentro del hogar.

CÓMO RECONOCER UNA POSIBLE INTOXICACIÓN

El monóxido de carbono puede provocar dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia, debilidad o pérdida de conocimiento. Ante cualquiera de estos síntomas, es fundamental apagar los artefactos de calefacción, ventilar inmediatamente el ambiente, salir al aire libre y comunicarse con el servicio de emergencias.