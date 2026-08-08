El sábado y domingo habrá propuestas gratuitas para disfrutar en familia, cine y actividades culturales en distintas localidades. El frío será otro de los protagonistas del fin de semana.

El segundo fin de semana de agosto llega con una combinación bastante particular para quienes están en el Partido de La Costa: varias propuestas para salir, actividades gratuitas para chicos y familias y un pronóstico que anticipa jornadas frías.

Para quienes estén en Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente o alguna de las localidades del distrito, hay distintas alternativas para armar un plan sin necesidad de viajar demasiado.

Actividades para chicos y familias

Uno de los principales atractivos del fin de semana son las actividades organizadas para los más chicos, en el marco de los festejos por el Día de las Infancias.

Este sábado habrá una nueva edición de “Cumple Fiesta”, con propuestas gratuitas que incluyen juegos, música y espectáculos para compartir en familia.

Las actividades están previstas en San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó, por lo que son una alternativa especialmente interesante para quienes buscan una salida durante la tarde sin costo.

La agenda de festejos continuará durante agosto en distintas localidades del Partido de La Costa.

Cine, una opción para escaparle al frío

El descenso de las temperaturas también puede ser una buena excusa para elegir una actividad bajo techo.

Los cines del distrito renovaron su cartelera para el fin de semana, con propuestas en Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita y otras localidades.

Entre las películas que llegan a las salas se encuentra La Odisea, mientras que también continúa la programación de títulos destinados a distintos públicos.

Antes de salir, conviene consultar los horarios directamente con cada sala, ya que las funciones pueden variar según el día.

Una muestra para visitar en Santa Teresita

Otra de las propuestas culturales del fin de semana está en Santa Teresita, donde este sábado se inaugura la muestra “Pintura Híbrida”, del artista Carlos Cardozo.

La exposición abre sus puertas desde las 16 en el Espacio Expositivo Carabela y podrá visitarse durante las próximas semanas.

Es una alternativa diferente para quienes buscan aprovechar el fin de semana para acercarse a una propuesta artística y cultural.

El frío también será protagonista

Para quienes tengan pensado salir, el clima será un dato a tener en cuenta.

El pronóstico anticipa un fin de semana frío en la Costa Atlántica, con temperaturas bajas y condiciones propias de esta época del año. Las previsiones difundidas para la región ubican las mínimas en torno a los pocos grados y las máximas sin superar, en principio, los 10 u 11 grados.

Por eso, si el plan es salir con chicos o pasar varias horas al aire libre, la recomendación es llevar abrigo y tener en cuenta que la sensación térmica puede ser todavía más baja cuando se haga sentir el viento.

La buena noticia es que el frío no significa quedarse necesariamente en casa: entre actividades familiares, cine y propuestas culturales, La Costa ofrece distintas alternativas para aprovechar el sábado y el domingo.