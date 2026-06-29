Un nuevo hecho de vandalismo generó malestar entre vecinos e integrantes del Club de Leones de Mar de Ajó. Durante el fin de semana fueron sustraídas las banderas argentinas que habían sido colocadas en la histórica Carreta, uno de los íconos patrimoniales de la localidad.

Las ocho banderas habían sido instaladas por vecinos para acompañar los festejos por el Día de la Bandera y el aliento a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, aportando un marco especial a este tradicional espacio ubicado sobre la avenida Libertador.

«Habíamos puesto ocho banderas y quedaban realmente muy lindas«, señalaron con tristeza desde el Club de Leones, institución que desde hace años trabaja junto a la comunidad en la preservación de este sitio histórico.

La Carreta no es un monumento más. Representa una parte importante de la historia de Mar de Ajó y fue recuperada gracias al esfuerzo conjunto de vecinos e instituciones, quienes durante años trabajaron para poner en valor este símbolo que recuerda los primeros tiempos de la región.

El robo no solo implica la pérdida de algunos elementos decorativos. También vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de cuidar los espacios públicos y valorar aquellas acciones que nacen del compromiso comunitario.

Porque detrás de cada bandera había algo más que tela celeste y blanca: había tiempo, esfuerzo y el deseo de embellecer un lugar que forma parte de la identidad de todos los marajenses.