Hay voces que terminan siendo parte de la memoria colectiva. En el Partido de La Costa, una de ellas es la de Herbert Benítez, el relator uruguayo que desde hace más de tres décadas acompaña cada fin de semana al fútbol regional con la misma pasión del primer día.

Fue el propio periodista deportivo quien compartió una reflexión en sus redes sociales al recordar el camino recorrido.

«Ya pasaron más de 30 años en esto del relato, pero lo más importante es que la pasión, el amor y las ganas siguen como en el primer día. Gracias a mis compañeros, colegas, a ustedes que están del otro lado y que me han elegido durante tantos años y, en especial, a mi familia por tanto aguante. Gracias Diego ‘Chiqui’ Pérez por esta hermosa foto.»

Más que una cifra, los más de 30 años frente al micrófono representan una vida ligada al deporte. Herbert fue la voz de innumerables tardes de fútbol, relatando campeonatos locales, partidos memorables y el crecimiento de clubes que hoy forman parte de la identidad deportiva costera.

Con un estilo propio y una pasión inconfundible, se ganó el respeto de colegas, dirigentes, jugadores e hinchas, transformándose en uno de los relatores más reconocidos de la región.

Su historia también refleja la importancia del periodismo deportivo local. Mientras las grandes transmisiones llegan desde Buenos Aires, son voces como la de Herbert las que cuentan, cada fin de semana, las alegrías, las frustraciones y los sueños del fútbol de los barrios, donde muchas veces nacen las grandes historias.

Uruguayo de nacimiento, pero costero por elección y por cariño, Herbert Benítez continúa detrás del micrófono con la misma convicción que hace más de treinta años: contar el deporte con emoción, respeto y cercanía.

Porque los partidos terminan. Los campeones cambian. Pero hay voces que quedan para siempre.