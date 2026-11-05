Licencias de Conducir | Qué cambia y qué sigue igual en La Provincia de Buenos Aires

La nueva modalidad de pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, generó consultas sobre posibles cambios en los trámites para obtener o renovar la licencia de conducir. Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires se informó que continuará vigente el procedimiento actual.

La medida nacional corresponde a la Disposición 351/2026, sancionada el 21 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre. La norma aprobó un modelo de Boleta de Pago Electrónica (BoPE) desdoblada, que permite pagar por separado el arancel de emisión del CENAT y los importes correspondientes a las infracciones de tránsito firmes que figuren informadas.

Es importante aclarar que la disposición modifica la modalidad de pago, pero no elimina las infracciones ni establece que los conductores queden eximidos de regularizar las sanciones pendientes. Además, su artículo 5 establece que la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá coordinar con las distintas jurisdicciones emisoras de licencias las medidas necesarias para implementar el nuevo sistema.

En territorio bonaerense, la normativa provincial mantiene requisitos propios. El Decreto 532/09, reglamentario de la Ley 13.927, establece entre las condiciones para obtener la licencia contar con el libre deuda de infracciones de tránsito. A su vez, la información oficial publicada por el Gobierno provincial detalla que deben estar pagas las infracciones municipales con sentencia firme y exige presentar los comprobantes de pago del CEPAT (Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito) y del CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito).

Por este motivo, desde la Oficina de Licencias de Conducir se comunicó que en la Provincia se continuará utilizando la boleta única del CENAT y que seguirá siendo obligatorio acreditar el libre deuda de infracciones, de acuerdo con el procedimiento vigente.

De esta manera, la Disposición nacional 351/2026 no implica, por sí misma, un cambio en los requisitos provinciales. Quienes deban tramitar o renovar su licencia en la provincia deberán continuar cumpliendo con las exigencias actuales, hasta que una eventual modificación normativa o administrativa disponga lo contrario.