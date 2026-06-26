La Selección Argentina afrontará este sábado desde las 23.00 su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando enfrente a Jordania con el objetivo de cerrar la primera etapa con puntaje ideal y asegurar el primer lugar del Grupo J.

Sin embargo, a diferencia de las convocatorias anteriores, San Bernardo no tendrá Fan Fest para acompañar al seleccionado nacional.

La decisión fue confirmada por el presidente de la Comisión de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, Cristian Décima, durante una entrevista brindada este viernes a FM 105.7 Radio Noticias, donde explicó que la suspensión responde principalmente al horario del encuentro y a las condiciones climáticas previstas para la noche.

«Entendimos que no era conveniente realizar un evento familiar al aire libre a las 23.00 en pleno invierno», señaló Décima durante la entrevista.

A este factor se suma el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa temperaturas muy bajas para la noche del sábado en el Partido de La Costa, una situación que también fue considerada por los organizadores al momento de tomar la decisión.

El presidente de la Comisión agradeció especialmente el acompañamiento de los comerciantes locales, que colaboran con premios y distintas acciones para el desarrollo del Fan Fest, y destacó además el respaldo de la Municipalidad de La Costa, que acompaña la iniciativa desde su puesta en marcha.

Al mismo tiempo, llevó tranquilidad a quienes disfrutaron de las convocatorias anteriores y confirmó que el Fan Fest volverá a realizarse durante los próximos partidos de la Selección Argentina, siempre que los horarios sean más compatibles con esta época del año.

La propuesta ya logró reunir a cientos de vecinos y turistas en la Plaza de la Familia, donde cada presentación del seleccionado se convirtió en una verdadera fiesta popular con pantalla gigante, actividades recreativas, sorteos, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales.

Mientras tanto, la expectativa estará puesta en el encuentro de este sábado, donde Argentina buscará cerrar una sólida fase de grupos antes de comenzar la etapa eliminatoria del Mundial.