La Comedia Municipal de teatro estrena “La irredenta”

La Comedia Municipal de Teatro del Partido de La Costa estrenará el sábado 7 de noviembre, a las 22.00, la obra “La irredenta”, de Beatriz Mosquera. Será en el Centro Cultural San Bernardo, ubicado en San Juan 2834. La función tendrá entrada libre y estará abierta a la comunidad.

Bajo la dirección de Alejandro F. Cacciabue, la puesta contará con las actuaciones de Claudia Barrera, Lucía Castro, Sonia Echeverría y Gabriel Galeano.

La historia presenta a tres mujeres y una persona travesti atravesadas por situaciones de exclusión, dolor y mandatos sociales. A través de sus experiencias, la obra propone una reflexión sobre los vínculos, los prejuicios y la posibilidad de transformar sus realidades.

El estreno se suma a las producciones de la Comedia Municipal, que fuera de temporada de verano presenta una obra el primer sábado de cada mes.