El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles a la altura del kilómetro 398. Una Ford Ranger terminó volcada sobre la banquina y provocó dificultades parciales en la circulación. Intervino personal de Seguridad Vial de La Costa y de la empresa AUBASA.

Un nuevo siniestro vial se registró durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre sobre la Ruta Provincial 11, en jurisdicción del partido de Pinamar. Una camioneta Ford Ranger despistó y volcó a la altura del kilómetro 398, aunque afortunadamente su conductor no sufrió lesiones.

El hecho ocurrió minutos antes de la 1 de la madrugada, cuando el vehículo, conducido por un hombre de 48 años domiciliado en Tigre, perdió el control por motivos que todavía se investigan.

Como consecuencia del despiste, la camioneta terminó volcada sobre la banquina de la ruta, lo que generó una obstrucción parcial de la circulación mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Intervino personal de Seguridad Vial de La Costa

De acuerdo con la información publicada por el medio regional Telégrafo, un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre el siniestro y motivó la intervención de efectivos del Departamento de Seguridad Vial de La Costa.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la Ford Ranger volcada y comprobaron que su conductor se encontraba fuera de peligro.

Pese a las características del vuelco, el hombre no presentó lesiones y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Los efectivos policiales trabajaron para señalizar y asegurar el sector, mientras se aguardaba la llegada de una grúa de la empresa concesionaria AUBASA, encargada de retirar el vehículo.

La circulación estuvo parcialmente afectada

Según el reporte de tránsito de AUBASA, el incidente provocó una obstrucción parcial en el sector del kilómetro 398 durante la madrugada.

La situación requirió extremar las precauciones para evitar otros incidentes mientras se desarrollaban las tareas de remoción de la camioneta.

Hasta el momento no se informaron las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.

Otros siniestros recientes en la Ruta 11

El vuelco se suma a otros episodios registrados durante los últimos meses en distintos sectores de la Ruta Provincial 11, una de las principales vías de conexión entre las localidades de la costa atlántica.

El 29 de septiembre, otro conductor perdió el control de una camioneta a la altura del kilómetro 385, también en jurisdicción de Pinamar. En aquella oportunidad, un hombre oriundo de General Madariaga sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Comunitario de Pinamar.

Un mes antes, el 27 de agosto, una mujer de 39 años, oriunda de Nueva Atlantis, protagonizó un despiste y vuelco en el kilómetro 364, en la zona de Punta Médanos. A pesar de los importantes daños que sufrió el automóvil, la conductora resultó ilesa.

Estos antecedentes vuelven a poner de manifiesto la importancia de circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener la atención permanente al volante.

Precaución al circular por las rutas de la región

La Ruta 11 es utilizada diariamente por vecinos del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y otras localidades de la región, además de los turistas que visitan la costa atlántica.

Ante cualquier emergencia vial, es fundamental evitar maniobras bruscas, reducir la velocidad al aproximarse a un incidente y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

En el siniestro ocurrido este miércoles en Pinamar, la rápida intervención de los equipos de seguridad permitió resguardar el sector y coordinar el retiro del vehículo.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas.