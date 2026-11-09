General Lavalle | Asueto municipal el martes 10 por el Día del Trabajador Municipal

La Municipalidad de General Lavalle dispuso asueto administrativo para el martes 10 de noviembre en todas las dependencias comunales, con motivo de la celebración del Día del Trabajador Municipal.

De esta manera, la semana tendrá tres jornadas consecutivas sin actividad administrativa habitual en el distrito: el lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV, el martes 10 se aplicará el asueto municipal y el miércoles 11 será feriado en toda la provincia de Buenos Aires, también por la visita del Sumo Pontífice.

La decisión del municipio busca reconocer a los trabajadores que cumplen funciones en las distintas áreas de la administración local. Durante el martes no habrá atención al público en las oficinas comunales y solamente se mantendrán las prestaciones esenciales, entre ellas los servicios vinculados con la salud.