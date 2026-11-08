La celebración será el domingo 15 de noviembre desde las 11 en el Parque Termal Dolores. La jornada incluirá espectáculos artísticos, paseo comercial, venta de asado, sorteos y concurso al mejor asador.

Dolores vivirá el próximo domingo 15 de noviembre una jornada especial con la realización de la primera Fiesta del Asado Peñero, una propuesta que reunirá música, danza, gastronomía y tradición en el Parque Termal Dolores.

El evento comenzará a las 11:00 y contará con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos y turistas a disfrutar de una jornada para toda la familia.

La fiesta nace con el espíritu de recuperar y poner en valor el sentido de la peña como espacio de encuentro comunitario, donde la amistad, la cultura popular y el asado se convierten en el eje de la celebración.

A lo largo del día habrá música en vivo, bandas locales, presentaciones de ballets, paseo comercial, venta de asado y sorteos. Además, uno de los momentos más esperados será el Concurso al Mejor Asador de Dolores, que sumará un atractivo especial a la propuesta.

Cronograma artístico

Participarán:

Ballet Oficial

Escuela de Cámaras y Carlos Orono

Ballet Taller de Juventud

La Nico Folck

Ballet Bombo Legüero

Atahualpa Cañete

Ballet Oficial

Majuma

Fuyen

Entrega de premios y reconocimientos

Las Voces del Este

Con esta primera edición, la Fiesta del Asado Peñero se perfila como una nueva propuesta para fortalecer la agenda cultural y turística de Dolores.