Se viene la Fiesta de la Corvina Rubia en Mar de Ajó

En diálogo con Radio Noticias, Lorena Morales, presidenta de la comisión organizadora, brindó todos los detalles de la próxima 57ª edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre en el camping general La Base de Mar de Ajó.

Morales destacó que el evento contará con entrada libre y gratuita, un preescenario desde el mediodía, espectáculos musicales con artistas locales y nacionales, la tradicional elección de la soberana con reinas invitadas y el esperado desfile institucional del sábado.

Asimismo, remarcó el esfuerzo solidario de los vecinos y comerciantes para sostener la celebración, e invitó a participar de los sorteos de motos y electrodomésticos, destacando el regreso de la clásica entrega de corbinas asadas para toda la comunidad.