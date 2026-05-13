General Lavalle invita a un viaje por el pasado del pueblo

La Junta de Estudios Históricos de General Lavalle organiza una jornada especial denominada “Tarde de café con historia”, una propuesta que invita a los vecinos a reencontrarse con sus raíces. Bajo el lema “Un recorrido por el ayer de nuestro pueblo”, la actividad busca rescatar relatos, anécdotas y archivos que forman parte del patrimonio cultural del distrito.

El encuentro se llevará a cabo el próximo 16 de mayo a las 17:00 horas en la sede del Centro de Jubilados “El Hornero” (Mitre 1175). Con el apoyo de la municipalidad, esta iniciativa propone un espacio de reflexión y charla amena, donde la memoria colectiva es la protagonista, permitiendo que tanto antiguos residentes como nuevos vecinos pongan en valor la rica historia de la comunidad lavallense.