Estudiantes de la UNA mostrarán sus trabajos en Mar de Ajó

Este domingo, el Espacio Multicultural será escenario de una presentación abierta a la comunidad, donde estudiantes de las diplomaturas artísticas exhibirán parte de lo aprendido durante el año.

El Espacio Multicultural de Mar de Ajó recibirá este domingo 25 de octubre una jornada de cierre académico de las diplomaturas que dicta la Universidad Nacional de las Artes (UNA) en el Partido de La Costa.

La actividad se desarrollará en la Sala de Ensayo del Ballet Municipal, ubicada en el edificio de Hipólito Yrigoyen y Sacconi.

Desde las 9:00 se realizarán las evaluaciones finales de los estudiantes y a partir de las 16:00 habrá una presentación abierta a la comunidad.

Arte, producción y formación universitaria

Participarán estudiantes de las diplomaturas de Producción para las Artes Populares en la Escena y Maquillaje, Vestuario y Peinados para la Escena.

Durante el encuentro mostrarán trabajos vinculados con el diseño, la caracterización, el vestuario, el maquillaje y el montaje escénico, integrando los conocimientos adquiridos durante el ciclo lectivo.

La propuesta permitirá compartir con vecinos y familiares el resultado del proceso de formación artística desarrollado durante el año.

Formación universitaria en La Costa

Las diplomaturas forman parte de las oportunidades de capacitación superior que se ofrecen en el distrito mediante la articulación con instituciones universitarias.

Además de brindar herramientas para el desarrollo profesional, estas experiencias contribuyen a fortalecer la actividad cultural y la formación de trabajadores vinculados con las artes escénicas.

La presentación del domingo será una oportunidad para conocer de cerca el trabajo de los estudiantes y acompañar la producción artística local.