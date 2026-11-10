La 14.ª edición del encuentro automotor se realizó en Concepción del Uruguay y estuvo marcada por incidentes que requirieron intervención policial, quejas por ruidos molestos y un operativo municipal para retirar residuos. La organización tiene sus orígenes en el Partido de La Costa.

Un evento que comenzó hace más de una década en Santa Teresita volvió a ocupar los titulares de los medios de comunicación, esta vez por los incidentes registrados durante su última edición en la provincia de Entre Ríos.

Se trata de La Costa Show Car, el encuentro de vehículos modificados que se desarrolló entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en Concepción del Uruguay.

La convocatoria atrajo a numerosos aficionados al automovilismo y generó una importante actividad turística y comercial. Sin embargo, el balance del encuentro también incluyó enfrentamientos entre asistentes, reclamos por música a elevado volumen y una importante cantidad de residuos en espacios públicos.

Un evento que comenzó en Santa Teresita en 2013

La historia de La Costa Show Car está directamente vinculada al Partido de La Costa.

Según su propio sitio oficial, la propuesta nació en junio de 2013 en Santa Teresita, como un encuentro destinado a reunir a propietarios y aficionados a los automóviles personalizados.

Con el paso de los años, la iniciativa fue creciendo y comenzó a convocar participantes de diferentes provincias argentinas y países vecinos.

En noviembre de 2016, la Municipalidad de La Costa promocionó oficialmente su quinta edición, realizada sobre la avenida Costanera de Santa Teresita.

En aquella oportunidad, la administración municipal identificó a Diego Matías como responsable de la organización.

La continuidad no se limita al nombre del evento. En noviembre de 2025, la Municipalidad de Concepción del Uruguay volvió a presentar a Diego Matías como organizador de La Costa Show Car, durante una reunión institucional previa a la edición de ese año.

Estos antecedentes permiten confirmar que se trata del mismo proyecto automotor que nació en Santa Teresita, aunque no constituyen por sí solos un registro completo de todos los responsables de la edición 2026.

Peleas durante las concentraciones nocturnas

La edición número 14 contó con actividades en el Autódromo Municipal de Concepción del Uruguay y encuentros nocturnos en el Parque La Salamanca.

Durante estas últimas concentraciones se registraron enfrentamientos entre personas que se encontraban en el lugar.

El medio entrerriano 03442 Noticias difundió videos donde se observan peleas a golpes de puño y patadas, mientras personal policial intervenía para separar a los involucrados.

Los hechos también fueron informados por otros medios locales, que señalaron que los episodios empañaron parte de una convocatoria que había reunido a miles de aficionados.

Qué informó oficialmente la Policía

Este martes 10 de noviembre, el subjefe de la Departamental Uruguay, comisario mayor Jorge Javier Leiva, realizó un balance de los operativos desplegados durante el fin de semana.

Según explicó, la Policía coordinó con el municipio un dispositivo especial para ordenar la circulación de vehículos y controlar las concentraciones vinculadas con La Costa Show Car.

El funcionario señaló que, después de las actividades en el autódromo, más de cien vehículos equipados con sistemas de sonido se reunieron en el sector del Monumento a las Manos.

También confirmó que durante la noche se produjeron peleas y enfrentamientos menores que requirieron intervención policial.

No obstante, aseguró que en ese sector no se registraron incidentes graves ni personas detenidas.

Hasta el momento, no se difundió un informe oficial específico que detalle eventuales personas lesionadas o daños materiales vinculados con estos episodios.

Quejas por ruidos durante tres madrugadas

Otro de los aspectos cuestionados fue el volumen de la música durante las concentraciones nocturnas.

Vecinos de distintos barrios de Concepción del Uruguay denunciaron que los equipos de sonido funcionaron a niveles elevados durante varias horas, afectando el descanso de numerosas familias.

Entre las zonas mencionadas en los reclamos aparecen San Isidro, San José, Nuevo Uruguay, Lanús y Cantera 25.

Los testimonios fueron publicados por medios locales, que también recogieron cuestionamientos sobre la convivencia entre este tipo de actividades y la tranquilidad de los residentes.

Retiraron seis contenedores de residuos

Tras las concentraciones, la Municipalidad de Concepción del Uruguay dispuso tareas especiales de limpieza en el Parque La Salamanca.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, los trabajos comenzaron a las 6 de la mañana del domingo y finalizaron tres horas después.

Durante esas tareas fueron retirados seis contenedores de residuos acumulados en distintos sectores del predio.

El municipio destacó que la limpieza permitió recuperar rápidamente las condiciones del espacio público.

El impacto turístico y las preguntas que dejó el encuentro

Más allá de las situaciones denunciadas, La Costa Show Car generó una importante convocatoria turística.

Según las informaciones locales, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera plena y registró un intenso movimiento en comercios, restaurantes y establecimientos gastronómicos.

El encuentro volvió a demostrar su capacidad de atraer participantes y visitantes de diferentes regiones.

Sin embargo, los incidentes registrados también plantearon interrogantes sobre las condiciones de seguridad, el control de los encuentros nocturnos y la necesidad de compatibilizar estas actividades con la vida cotidiana de los residentes.

Para el Partido de La Costa, donde comenzó esta propuesta hace trece años, la noticia tiene un interés particular por la trayectoria y el origen local de la organización.

La Costa Show Car volvió a demostrar su poder de convocatoria, pero también dejó una discusión abierta sobre los desafíos que implica organizar eventos de gran magnitud sin afectar la seguridad y la convivencia ciudadana.