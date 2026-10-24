Mar del Tuyú celebra sus 81 años de historia

La ciudad cabecera del Partido de La Costa cumple un nuevo aniversario. La fecha recuerda el origen de la localidad, en 1945, y reconoce a quienes contribuyeron a su crecimiento.

Este sábado 24 de octubre, Mar del Tuyú celebra su 81.º aniversario, una oportunidad para recordar su historia, homenajear a sus pioneros y reconocer el desarrollo de una de las localidades más importantes del Partido de La Costa.

La fecha se remonta al 24 de octubre de 1945, cuando Arturo Enrique D’Elías adquirió tierras pertenecientes a la familia Duhau, una operación considerada el punto de partida de la futura urbanización.

A partir de 1946 comenzaron los loteos y la llegada de los primeros pobladores, dando origen a una comunidad que creció junto al turismo, el comercio y las instituciones locales.

Con la creación del Partido de La Costa en 1978, Mar del Tuyú se convirtió en su ciudad cabecera, concentrando buena parte de la actividad administrativa municipal.

Actividades por el aniversario

La celebración de hoy contempla un acto comunitario desde las 10:00 en la Plaza de la Cultura y la Memoria, ubicada en calles 4 y 69.

Durante la jornada está prevista la presentación de «Camino de la Identidad», un proyecto que propone instalar nueve tótems informativos para recuperar distintos momentos de la historia local.

A 81 años de sus comienzos, Mar del Tuyú continúa creciendo sin perder el vínculo con sus raíces y con las generaciones de vecinos que contribuyeron a construir su identidad.

¡Feliz aniversario, Mar del Tuyú!