El Club Social y Deportivo Mar de Ajó fue escenario del Primer Encuentro de los Juegos Mayores Municipales 2026, una jornada que reunió a vecinos y vecinas de distintas localidades del Partido de La Costa para compartir actividades recreativas, deportivas y de integración.

Desde la Sociedad de Fomento de Mar de Ajó Norte destacaron especialmente la participación de sus representantes y celebraron el desempeño de Susana Ledesma, vecina de la localidad y alumna de la institución, quien obtuvo el primer puesto en la disciplina Lotería.

Además del reconocimiento a la ganadora, la entidad felicitó a todas las participantes que formaron parte de la propuesta, resaltando el entusiasmo y el compromiso demostrado durante la jornada.

El encuentro incluyó distintas disciplinas y actividades pensadas para promover la participación de los adultos mayores, entre ellas caminatas, tenis de mesa, truco, generala y lotería, en un clima de compañerismo y recreación.

Desde la Sociedad de Fomento remarcaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer los vínculos comunitarios, promover hábitos saludables y generar espacios de encuentro para los vecinos.

Por último, alentaron a la comunidad a seguir sumándose a las próximas fechas de los Juegos Mayores Municipales, una propuesta que año tras año continúa creciendo y convocando a participantes de todo el distrito.