El Partido de La Costa finalizó en el puesto 44 del medallero provincial, con cinco preseas de oro, cinco de plata y ocho de bronce. Superó en la clasificación general a Villa Gesell, General Madariaga, Dolores y Pinamar.

El Partido de La Costa cerró su participación en los Juegos Bonaerenses 2026 con un total de 18 medallas, luego de las finales provinciales disputadas en Mar del Plata entre el 19 y el 23 de octubre. La delegación costera alcanzó el puesto 44 de la clasificación general y se convirtió en la mejor ubicada entre los cinco municipios de la región analizados.

De acuerdo con el medallero definitivo difundido por El Mensajero, La Costa obtuvo cinco medallas de oro, cinco de plata y ocho de bronce, un resultado que refleja el desempeño de sus representantes en una de las competencias deportivas y culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Cómo quedaron los municipios de la región

La Costa encabezó la clasificación entre los distritos vecinos considerados en esta comparación, seguida por Villa Gesell, que terminó en el puesto 56 con 13 medallas.

General Madariaga ocupó el lugar 99 con diez preseas, mientras que Dolores finalizó en el puesto 105 con ocho medallas y Pinamar se ubicó en el 108 con cinco.

El balance regional quedó de la siguiente manera:

Municipio Oro Plata Bronce Total Puesto La Costa 5 5 8 18 44.º Villa Gesell 4 7 2 13 56.º Gral. Madariaga 1 6 3 10 99.º Dolores 1 3 4 8 105.º Pinamar 1 2 2 5 108.º

Una edición con participación récord

Los Juegos Bonaerenses 2026 registraron más de 504 mil inscriptos en sus distintas etapas, mientras que alrededor de 30 mil finalistas participaron de la instancia provincial realizada en Mar del Plata.

La competencia reunió a representantes de 133 municipios bonaerenses en disciplinas deportivas y culturales, desde atletismo, fútbol y básquet hasta teatro, danza y fotografía.

El primer puesto del medallero provincial quedó en manos de Quilmes, que consiguió 40 medallas de oro, 11 de plata y nueve de bronce. Completaron el podio Lomas de Zamora y Avellaneda.

El reconocimiento a los representantes costeros

Más allá de la ubicación en la tabla general, las 18 medallas obtenidas representan un resultado destacado para el Partido de La Costa y ponen en valor la participación de sus deportistas y representantes culturales.

La actuación también permite destacar el trabajo de preparación y acompañamiento que requiere llegar a una instancia provincial, tanto de los participantes como de sus profesores, entrenadores e instituciones.

Con el cierre de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, La Costa se posicionó por delante de Villa Gesell, Madariaga, Dolores y Pinamar, dejando un balance positivo para la delegación del distrito.