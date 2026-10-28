La actividad se desarrollará este viernes 30 de octubre a las 18:30 en la sede del Partido Justicialista de San Clemente del Tuyú. Estará a cargo de la psicóloga Daniela Gasparini, con el acompañamiento de la abogada Victoria Aguirre.

En San Clemente del Tuyú se realizará una charla sobre la Ley Micaela, capacitación en género y prevención de la violencia de género, con el objetivo de promover la información, la concientización y la reflexión sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

El encuentro está previsto para este viernes 30 de octubre, a las 18:30 horas, en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Avenida III y calle 14, en San Clemente del Tuyú.

La actividad estará a cargo de la licenciada en Psicología Daniela Gasparini y contará con el acompañamiento de la doctora Victoria Aguirre, abogada.

Bajo la consigna “Informarnos también es una forma de luchar”, la propuesta busca generar un espacio de intercambio sobre las desigualdades de género, las distintas manifestaciones de violencia y la importancia de la prevención.

¿Qué establece la Ley Micaela?

La Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes del Estado nacional.

La normativa fue sancionada en diciembre de 2018 y lleva el nombre de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años víctima de femicidio en 2017.

Su implementación busca incorporar la perspectiva de género en las instituciones públicas, contribuir a identificar situaciones de desigualdad y mejorar las herramientas para prevenir y abordar la violencia.

Aunque la capacitación obligatoria prevista por la ley está dirigida a quienes cumplen funciones públicas, las actividades de difusión y concientización también permiten acercar estos conocimientos a otros sectores de la comunidad.

La importancia de informar y prevenir

La violencia de género puede manifestarse de distintas maneras, incluyendo situaciones de violencia psicológica, física, sexual, económica y simbólica.

Por eso, contar con información y herramientas para reconocer señales de alerta resulta fundamental tanto para quienes atraviesan estas situaciones como para su entorno.

En ese marco, la charla organizada en San Clemente del Tuyú propone abordar una temática que requiere compromiso social, educación y espacios de diálogo.

La convocatoria difundida por el Partido Justicialista local invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa e igualitaria.

La actividad se realizará el viernes 30 de octubre a las 18:30, en Avenida III y calle 14 de San Clemente del Tuyú.