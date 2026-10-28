General Lavalle | Invitan a una nueva jornada de observación de aves

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Turismo, realizará una nueva jornada de observación de aves para que vecinos y visitantes puedan descubrir la riqueza natural del distrito.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre, a las 16 horas, en los caminos rurales cercanos al Centro de Educación Agraria (CEA). La propuesta aprovechará la hora dorada para observar la flora y la fauna características del pastizal.

El objetivo es promover el contacto con la naturaleza, reconocer las especies que habitan el territorio y fomentar la valoración y el cuidado de los ambientes naturales.

Desde la organización recomiendan asistir con ropa y calzado cómodos, además de llevar agua o equipo de mate para disfrutar de la experiencia al aire libre.

La jornada requiere inscripción previa y está sujeta a las condiciones climáticas.

Para obtener más información e inscribirse, los interesados pueden comunicarse al 2252 402638.

La iniciativa forma parte de las propuestas que impulsa el Municipio para promover el turismo de naturaleza y el conocimiento del patrimonio natural de General Lavalle.