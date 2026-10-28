Noche de brujas en el Museo de Mar de Ajó

En diálogo con Radio Noticias, Diego Gambetta, director del Museo de Mar de Ajó, invitó a toda la comunidad a participar de la segunda edición de la «Noche de brujas» en el espacio cultural, tras el exitoso recibimiento del año anterior.

Gambetta detalló que el evento se llevará a cabo el sábado 31 de octubre a partir de las 19:00 en la sede del museo (Lebensohn 566). Las instalaciones contarán con salas acondicionadas con ambientación temática, música en vivo y de suspenso, además de sorpresas para los visitantes y un concurso con premios para el mejor disfraz, orientado tanto a los más chicos como a las familias y adultos que deseen sumarse a la celebración.