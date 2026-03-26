En Mar de Ajó, los Testigos de Jehová comenzaron una campaña de difusión en el barrio para invitar a los vecinos a participar de una serie de actividades abiertas durante marzo y abril.

La iniciativa incluye recorridas casa por casa y entrega de invitaciones, en el marco de una acción global que la organización lleva adelante en distintos puntos del mundo.

Conmemoración y charla especial

El evento central será la Conmemoración de la muerte de Cristo, que se realizará el jueves 2 de abril a las 18:00 en Lobo de Mar 21, en Mar de Ajó.

Se trata de una de las fechas más importantes para esta comunidad religiosa, que cada año reúne a miles de personas en Argentina y millones a nivel mundial.

Además, durante estas semanas también se ofrecerá un discurso público titulado “¿Quién salvará el planeta?”, una charla de aproximadamente 30 minutos que abordará temas vinculados al futuro de la humanidad desde una perspectiva bíblica.

Actividad abierta y gratuita

Desde la organización remarcaron que todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

En ese sentido, la convocatoria busca acercar un espacio de reflexión a los vecinos de Mar de Ajó, en un contexto donde este tipo de encuentros suelen generar interés en distintos sectores de la comunidad.