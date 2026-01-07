Tasas con descuentos de hasta dos meses por pago anticipado en el distrito

Ya se encuentra disponible el beneficio por pago anticipado de las tasas municipales correspondientes al año 2026, una alternativa que permite a las y los contribuyentes planificar el año y acceder a descuentos concretos.

Quienes elijan abonar de forma anticipada podrán obtener descuentos equivalentes a un mes por cada semestre, alcanzando hasta dos meses de beneficio en total, siempre que se cumplan los vencimientos establecidos.

Los plazos vigentes son los siguientes:

* Primer semestre 2026: hasta el 8 de enero
* Segundo semestre 2026: hasta el 8 de febrero

TRÁMITES Y MEDIOS DE PAGO

El pago puede realizarse de manera rápida y segura a través del Portal de Trámites de la Municipalidad de La Costa, ingresando en: https://tramites.lacosta.gob.ar/pagar

Allí es posible abonar utilizando tarjeta de crédito, débito, código QR, o mediante Mercado Pago, PagoMisCuentas o Red Link.

Para quienes aún no cuenten con usuario en el Portal de Trámites, la Municipalidad recuerda que el registro es simple y accesible, debiendo realizarse desde una computadora o notebook. Una vez creada y validada la cuenta, se puede operar normalmente desde la plataforma.

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Ante cualquier duda o consulta, el área de Atención al Contribuyente dispone de un canal exclusivo de WhatsApp: 2246-501000, además de los canales habituales de atención.

