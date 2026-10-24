Teatro, música, ferias, museos y actividades al aire libre forman parte de las propuestas para este sábado 24 y domingo 25 de octubre en distintas localidades del Partido de La Costa.

El Partido de La Costa ofrece este fin de semana una variada agenda de actividades culturales, recreativas y comunitarias para disfrutar en familia o con amigos.

Desde espectáculos teatrales y música en vivo hasta ferias de emprendedores, museos y propuestas deportivas, habrá alternativas en Mar de Ajó, San Bernardo, Mar del Tuyú, Santa Teresita y San Clemente.

Sábado 24: teatro, música y ferias

Mar de Ajó

20:00: comedia teatral Vamos a contar mentiras, en el Espacio Multicultural, Hipólito Yrigoyen 541.

comedia teatral Vamos a contar mentiras, en el Espacio Multicultural, Hipólito Yrigoyen 541. 21:00: Cronopios, una propuesta artística y musical en Casa Vieja, Lebensohn 14.

Cronopios, una propuesta artística y musical en Casa Vieja, Lebensohn 14. 10:00 a 17:00: Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, en avenida del Libertador y Costanera.

Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, en avenida del Libertador y Costanera. 17:00 a 19:00: Museo y Archivo Histórico de Mar de Ajó, Lebensohn 566.

Santa Teresita

20:00: espectáculo de folklore y tango De tal palo, tal astilla, en el Espacio Cultural Lo de Juan y Emi, calle 31 N.º 737.

espectáculo de folklore y tango De tal palo, tal astilla, en el Espacio Cultural Lo de Juan y Emi, calle 31 N.º 737. 11:00 a 18:00: Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, en Costanera y calle 40.

Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, en Costanera y calle 40. Durante el día también podrán visitarse las ferias artesanales de la Costanera y la muestra colectiva Embarcados en un viaje anticolonial, en el Centro Expositor Carabela.

Mar del Tuyú

Las bandas Barrios Lejanos y Puesta a Punto Rock ofrecerán presentaciones en Malicha Bar, calle 2 entre 69 y 70. El horario no fue precisado en la agenda oficial.

ofrecerán presentaciones en Malicha Bar, calle 2 entre 69 y 70. El horario no fue precisado en la agenda oficial. La localidad celebra además su 81.º aniversario, con un acto comunitario anunciado para las 10:00 en la Plaza de la Cultura y la Memoria, calles 4 y 69.

San Bernardo

12:00 a 13:00: clase de Tai Chi en el Parador Municipal, Costanera 3000.

clase de Tai Chi en el Parador Municipal, Costanera 3000. 11:00 a 17:00: Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, en avenida San Bernardo y Costanera.

Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, en avenida San Bernardo y Costanera. Feria Somos Amaicha, en la Plaza del Sol y la Familia.

San Clemente del Tuyú

Durante la jornada habrá ferias de productores, artesanos y emprendedores en distintos espacios públicos:

Feria La Esperanza, desde las 10:00 en Plaza del Tanque.

Feria del Tuyú, de 11:00 a 19:00 en Plaza Almirante Brown.

Feria Mundo Cactus, de 14:00 a 18:00 en Plaza de las Banderas.

Feria Artemar, de 16:00 a 20:00 en Plaza de las Banderas.

Domingo 25: deporte, memoria y propuestas familiares

Santa Teresita

10:00: correcaminata por Octubre Rosa, una actividad de concientización sobre el cáncer de mama, con punto de encuentro en Costanera y calle 39.

correcaminata por Octubre Rosa, una actividad de concientización sobre el cáncer de mama, con punto de encuentro en Costanera y calle 39. 17:00: jornada por los 25 años de la desaparición de Darío Jerez , en el sector de calles 3 y 29, sobre la Diagonal Darío Jerez. Habrá expresiones artísticas y un nuevo pedido de memoria, verdad y justicia.

jornada por los , en el sector de calles 3 y 29, sobre la Diagonal Darío Jerez. Habrá expresiones artísticas y un nuevo pedido de memoria, verdad y justicia. Ferias de emprendedores y artesanos sobre la Costanera, desde las 11:00.

Mar de Ajó

10:00 a 17:00: Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, avenida del Libertador y Costanera.

Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses, avenida del Libertador y Costanera. 17:00 a 19:00: Museo y Archivo Histórico, Lebensohn 566.

Mar del Tuyú

8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00: Espacio de Exposición Ferroviario, calle 86 N.º 540.

San Bernardo

9:00 a 18:00: Parador Municipal, Costanera 3000.

Parador Municipal, Costanera 3000. 11:00 a 17:00: Feria Pulpo y Mercados Bonaerenses y Feria Somos Amaicha, en sus respectivos espacios habituales.

San Clemente del Tuyú

Continuarán las ferias La Esperanza, Artemar, Mundo Cactus, Pulpo y Feria del Tuyú, con propuestas de emprendedores, artesanías y producción local.

Museos y espacios culturales para los dos días

Quienes prefieran una actividad cultural podrán visitar el Museo Temático de Malvinas Argentinas, ubicado en la planta alta de la Terminal de Ómnibus de Santa Teresita, de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, con entrada gratuita.

También estará disponible el Museo y Archivo Histórico de Mar de Ajó, de 17:00 a 19:00.

De esta manera, el Partido de La Costa ofrece un nuevo fin de semana con alternativas para diferentes edades e intereses, combinando propuestas culturales, actividades comunitarias y espacios de encuentro.

Se recomienda consultar con los organizadores las condiciones de ingreso y posibles modificaciones de último momento, especialmente en las actividades al aire libre.