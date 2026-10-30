Mar de Ajó Norte | Se viene la inauguración del nuevo espacio del PJ, «Macacha Güemes»

En diálogo con Radio Noticias, Florencia Casim, referenta del Nuevo Espacio del Partido Justicialista de La Costa en Mar de Ajó Norte, anunció la apertura oficial del local partidario y comunitario denominado «Macacha Güemes», en homenaje a la histórica patriota salteña.

Casim detalló que la inauguración se llevará a cabo el sábado 31 de octubre a las 16:00 en la esquina de San Juan y Rivadavia.

El espacio funcionará como un punto de encuentro abierto a la comunidad para ofrecer talleres, clases de apoyo escolar, música y jornadas de debate político y social frente al actual contexto nacional.