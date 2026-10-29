San Bernardo | Cena solidaria y nuevo estreno de la Comedia Municipal

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En diálogo con Radio Noticias, Alejandro Cacciabue, director de la Comedia Municipal de Teatro, invitó a la comunidad a la cena de ñoquis a beneficio organizada por la Asociación Civil Amigos de la Comedia para recaudar fondos de cara a la temporada.

El evento tendrá lugar el 29 de octubre, incluye un show artístico, sorteos con donaciones de comerciantes locales y un valor de entrada de $20.000.

Asimismo, Cacciabue adelantó que el sábado 7 de noviembre a las 22:00 se realizará el estreno de la obra «La irredenta» (de Beatriz Mosquera), una propuesta profunda y reflexiva.

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29 octubre, 2026 por Agenda Cultura Espectaculos Instituciones

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