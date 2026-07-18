La Costa | Hasta el 31 de julio continúan los beneficios para regularizar tasas municipales

Continua en marcha el plan de beneficios para que vecinos, vecinas y comerciantes puedan regularizar deudas en tasas municipales. La medida, vigente hasta el 31 de julio, busca acompañar a los contribuyentes en el actual contexto económico.

El esquema de descuentos contempla distintas alternativas para que vecinos, vecinas y comerciantes puedan ponerse al día con sus obligaciones municipales mediante importantes reducciones en los intereses.

En el caso de las tasas generales con deuda registrada hasta el 31 de diciembre de 2025, quienes abonen la tasa correspondiente al año 2026 y cancelen el total de la deuda en un único pago accederán a un descuento del 75% sobre los intereses.

Asimismo, se ofrecen opciones de financiación para facilitar la regularización. Quienes opten por un plan de tres cuotas obtendrán una reducción del 50% en los intereses, mientras que quienes elijan un plan de seis cuotas accederán a un descuento del 30%.

Por otra parte, para las deudas correspondientes a cuotas del año 2026, el Municipio estableció un beneficio consistente en un descuento del 50% sobre los intereses, con el objetivo de incentivar la regularización y brindar herramientas que permitan afrontar las obligaciones tributarias en condiciones más favorables.

Los comercios podrán acceder a los mismos beneficios y, además, quienes regularicen su situación antes del 31 de julio quedarán exentos de las multas generadas por la deuda. Los pagos pueden realizarse a través del Portal de Trámites de la Municipalidad de La Costa (lacosta.gob.ar/tasas). Para consultas, está disponible el WhatsApp 2246-501000.