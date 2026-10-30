El viernes 6 de noviembre, profesionales de la salud se reunirán en San Clemente del Tuyú para analizar los avances en oncología, las dificultades para acceder a diagnósticos y tratamientos en la región y la importancia de los cuidados paliativos.

San Clemente del Tuyú será escenario de una importante jornada regional de oncología que reunirá a especialistas y profesionales de la salud para abordar los principales desafíos de la atención de pacientes con cáncer, especialmente en localidades alejadas de los grandes centros médicos.

El encuentro se realizará el viernes 6 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00, en el Gran Hotel Fontainebleau, ubicado en Calle 3 y Costanera de San Clemente del Tuyú.

La actividad, denominada Jornada Regional Bonaerense “Abordaje interdisciplinario y desafíos actuales en oncología”, es organizada por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) y contará con la participación de profesionales vinculados a distintas áreas de la atención sanitaria.

Los desafíos de la atención oncológica en la región

Uno de los principales objetivos del encuentro será analizar las dificultades que enfrentan los pacientes que viven lejos de los grandes centros urbanos para acceder a estudios médicos, diagnósticos oportunos y tratamientos especializados.

Esta problemática resulta especialmente relevante para el Partido de La Costa y otras localidades de la región, donde la distancia respecto de los centros de alta complejidad puede representar un desafío para la continuidad de los tratamientos.

Durante la jornada se compartirán conocimientos sobre avances científicos, diferentes patologías oncológicas, casos clínicos y estrategias para mejorar la organización de los servicios de salud.

Una especialista del sistema de salud de La Costa estará a cargo de la dirección científica

La dirección científica del encuentro estará a cargo de la doctora Andrea Fernández, oncóloga clínica y hematóloga integrante del sistema de salud del Partido de La Costa.

Su participación destaca el papel de los profesionales locales en el intercambio de conocimientos y en el desarrollo de estrategias para fortalecer la atención de pacientes oncológicos en la región.

La propuesta buscará generar un espacio de actualización e intercambio interdisciplinario entre especialistas, con especial atención a las necesidades de las comunidades que se encuentran alejadas de los principales centros sanitarios.

Cuidados paliativos y acompañamiento a pacientes

Otro de los temas destacados será la importancia de los cuidados paliativos y el acompañamiento integral de las personas que atraviesan enfermedades oncológicas.

Durante la actividad se presentará la experiencia desarrollada en el Partido de La Costa, especialmente en relación con la atención domiciliaria y la continuidad de los cuidados.

Este enfoque contempla no solamente las necesidades médicas de los pacientes, sino también la importancia de brindar acompañamiento y sostener la atención durante las distintas etapas de la enfermedad.

Dónde y cuándo se realizará la jornada

La Jornada Regional Bonaerense de Oncología tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, desde las 9:00, en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente del Tuyú, ubicado en Calle 3 y Costanera.

La actividad es organizada por la Asociación Argentina de Oncología Clínica y está orientada al intercambio y actualización de conocimientos entre profesionales de la salud.

Quienes deseen obtener más información pueden consultar el sitio oficial de la organización: www.aaoc.org.ar.

La realización de este encuentro en San Clemente del Tuyú permitirá poner en agenda los desafíos de la atención oncológica en la región y la necesidad de garantizar el acceso y la continuidad de los tratamientos, independientemente del lugar de residencia de los pacientes.