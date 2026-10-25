Familiares, amigos y vecinos se reunirán este domingo 25 de octubre, a las 17 horas, en las calles 3 y 29 de Santa Teresita, para recordar a Darío Jerez y renovar el pedido de verdad y justicia.

Este domingo se cumplen 25 años de la desaparición de Rubén Darío Jerez, ocurrida el 25 de octubre de 2001 en Santa Teresita, Partido de La Costa.

En el marco de un nuevo aniversario, familiares, amigos y vecinos realizarán un encuentro a las 17 horas en la intersección de las calles 3 y 29, sobre la Diagonal Darío Jerez, en el sector donde fue visto por última vez.

La convocatoria busca mantener viva su memoria y acompañar el reclamo de justicia que su familia sostiene desde hace un cuarto de siglo.

Jerez tenía 40 años cuando desapareció mientras se encontraba trabajando. A pesar del tiempo transcurrido y de las distintas instancias judiciales, el caso continúa sin esclarecerse.

El encuentro de hoy será una nueva oportunidad para recordar su historia y reafirmar el pedido de verdad y justicia.

Para conocer más sobre el recorrido judicial del caso, se puede consultar el informe especial de Diario Noticias Web: Darío Jerez, 25 años y una deuda pendiente de la Justicia.