Habló Joaquín Jerez a 25 años de la desaparición de su padre

En comunicación con Radio Noticias, Joaquín Jerez, profesor de historia e hijo de Darío Jerez, compartió su testimonio al cumplirse un cuarto de siglo sin respuestas sobre la desaparición de su padre en Santa Teresita.

Jerez remarcó cómo fue cambiando el proceso familiar desde su adolescencia, cuando su madre lideraba de forma reservada los reclamos, hasta la actualidad, donde junto a sus hermanos analiza de manera activa el accionar de las instituciones.

Desde su perspectiva profesional y ciudadana, sostuvo que la justicia no es ciega ni neutral, sino que opera condicionada por tiempos políticos, influencias económicas y presiones de poder.

Asimismo, concluyó que la única herramienta efectiva para hacer avanzar este tipo de causas populares es la movilización y la exigencia colectiva, ratificando la importancia de construir memoria y perfeccionar la democracia desde el rol docente y comunitario.