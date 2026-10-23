La UBA reconoció la formación de pediatras en Mar de Ajó

El Hospital Municipal de Mar de Ajó fue reconocido por la Universidad de Buenos Aires como sede de formación de especialistas en Pediatría. La residencia funciona desde 2015 y busca fortalecer la atención médica en el Partido de La Costa.

El Hospital Municipal de Mar de Ajó recibió el reconocimiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como sede de formación de especialistas en Pediatría, un avance para el desarrollo profesional dentro del sistema público de salud del Partido de La Costa.

El programa comenzó en 2015 y fue la primera residencia médica incorporada al establecimiento. Actualmente atraviesa su tercera camada de profesionales, con médicos en diferentes etapas de capacitación, una jefatura de residentes y coordinación docente.

Formar especialistas sin salir de La Costa

Las residencias permiten que médicos graduados completen su especialización mediante la atención de pacientes, bajo la supervisión de profesionales con experiencia.

El reconocimiento de la UBA respalda esta modalidad de formación y representa una oportunidad para fortalecer los equipos de Pediatría del distrito.

«Tener residentes nos hace mejores, nos hace mejores seres humanos. Podemos compartir, agrandar los conocimientos», destacó la doctora Laura Peralta, jefa del servicio.

Un hospital que amplía su formación médica

Durante este año, el Municipio firmó convenios de acompañamiento con cuatro médicas residentes de Pediatría y Terapia Intensiva, egresadas de universidades públicas y domiciliadas en La Costa.

Además, a comienzos de octubre se incorporaron dos nuevas residentes en Clínica Médica y Terapia Intensiva.

De acuerdo con la información municipal, el hospital cuenta actualmente con siete profesionales en formación, distribuidos entre las tres especialidades.

El desafío de contar con más pediatras

El reconocimiento universitario representa un paso importante, aunque también plantea un desafío: conseguir que los profesionales formados en el distrito permanezcan trabajando en el sistema sanitario local.

De hecho, el Hospital de Mar de Ajó mantiene publicada una búsqueda de médicos pediatras para cubrir guardias de fin de semana, según una convocatoria difundida por la Sociedad Argentina de Pediatría el 6 de octubre.

La formación de nuevos especialistas puede contribuir a mejorar la disponibilidad de profesionales en el futuro, aunque por sí sola no resuelve las necesidades actuales de cobertura médica.

El desafío será transformar este reconocimiento académico en una mejora sostenida de la atención pediátrica para las familias del Partido de La Costa.