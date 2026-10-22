Ragazza festeja el Mes de la Familia con un espectáculo integrador en el Teatro Ocean

En diálogo con Radio Noticias, la profesora Nora Tassa, directora del Instituto Ragazza, anunció la realización del festival especial por el Mes de la Familia, que tendrá lugar este sábado 24 de octubre a las 20:00 hs en el Teatro Ocean de Mar de Ajó.

Tassa explicó que este año la consigna se renovó: en lugar de sumar familiares a las coreografías habituales, se invitó abiertamente a que parientes, amigos y agrupaciones vinculadas a las alumnas suban al escenario a compartir sus propios talentos artísticos y disciplinas.

La velada contará con demostraciones de taekwondo, presentaciones del grupo de folklore Renacer (de la Peña Martín Fierro), coreografías familiares y esquemas de baile preparados para la ocasión. Las entradas ya se encuentran a la venta y el evento se concreta por primera vez en las instalaciones del Teatro Ocean.