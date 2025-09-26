El Espacio Multicultural de Mar de Ajó será sede de la charla “La Poesía y el Mar”

Este sábado 27 de septiembre a las 18.30, el Espacio Multicultural de Mar de Ajó recibirá la charla “La presencia del mar en la Poesía Universal”, a cargo del escritor y ensayista Aníbal Zaldívar.

La actividad propone un recorrido por la obra de grandes poetas y una reflexión sobre cómo el mar ha inspirado algunos de los versos más memorables de la historia.

La iniciativa, libre y gratuita, forma parte de Agenda Arte, el ciclo impulsado por la Municipalidad de La Costa para acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.