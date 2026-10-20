El Club de Leones de Mar de Ajó participó el domingo 18 de octubre de dos actividades destinadas a reconocer el papel de las mujeres en la comunidad: la Fiesta de la Mujer Rural, realizada en el paraje Pavón, y un homenaje por el Día de la Madre.

En el marco de la Fiesta de la Mujer Rural, integrantes de la institución participaron del tradicional desfile de instituciones, acompañando una celebración que pone en valor el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las mujeres que trabajan y desarrollan su vida en el ámbito rural.

Desde el Club destacaron la importancia de acompañar estos encuentros que fortalecen los vínculos entre las instituciones y la comunidad.

Flores en homenaje a las madres

Ese mismo día, miembros de la entidad realizaron una ofrenda floral en la estatua leonística de la Madre y el Niño, ubicada en avenida San Martín 440 de Mar de Ajó.

El gesto fue presentado como un símbolo de amor, respeto y reconocimiento a todas las madres en su día.

De esta manera, el Club de Leones de Mar de Ajó reafirmó su participación en las actividades comunitarias, manteniendo presente el lema que identifica al movimiento leonístico: «Donde hay una necesidad, hay un León».