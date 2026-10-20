Puja entre Provincia y Nación por el desfinanciamiento al plan de infraestructura hídirica ante el posible impacto del fenómeno de «El Niño»

Frente el fenómeno climático de El Niño y sus consecuencias para millones de bonaerenses, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, en conferencia de prensa junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco, y el titular de ARBA Cristian Girard, anunció que la provincia de Buenos Aires realizará una denuncia penal contra el Gobierno Nacional por los presuntos delitos de: malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249), retardo injustificado de pagos (art. 264), administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 173, inc. 7°, y 174, inc. 5°).

“Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica. El Fondo Hídrico recibe el 4,31% del Impuesto a los Combustibles que pagamos todos y que deben ser destinados a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. En este contexto de El Niño esto es de una gravedad absoluta. CUMPLAN LA LEY”, destacó el Ministro.

Y continuó: “El fenómeno de El Niño está causando mucha preocupación y efectos de gravedad que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Hacemos cargo al Gobierno Nacional por los daños que podrían ocurrir en la provincia”.

Al cierre del primer trimestre de 2026, el Fondo contaba con $339.993 millones corrientes. De ese total, $290.676 millones (el 85,49%) se destinaron a Letras del Tesoro. Con esos recursos se podrían haber ejecutado 40 obras como la adecuación del cauce del río Areco, 8 obras como la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca (Etapa II) y 3 obras como el mejoramiento del tramo medio del río Luján (Etapa II A).

“No solo eso. Caputo usó créditos que habíamos dejado aprobados en 2023 destinados a prevenir inundaciones para refinanciar deuda. Obras hídricas no, pero timba financiera sí”, continuó el ministro.

Asimismo, el Gobierno Nacional le niega a la Provincia los avales para financiar obras, mientras que se aprobaron 18 créditos para 10 provincias. En este sentido, Buenos Aires tiene aprobados dos créditos internacionales para obras hidráulicas que esperan los avales de Caputo, Santilli y Milei: la obra de el Túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos aliviadores en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras; y las Obras hidráulicas en el Nodo Bragado, subregiones A2 y A3 de la cuenca del río Salado.