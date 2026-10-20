Ciclismo | Lucas Vilar batió el récord argentino de velocidad

El ciclista costero Lucas Vilar estableció un nuevo récord argentino en la prueba de velocidad individual y alcanzó los octavos de final del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista, disputado del 14 al 18 de octubre en Shanghái, China. El integrante del seleccionado argentino registró un tiempo de 9,679 segundos en los 200 metros de clasificación, superó su propia marca nacional y completó una destacada actuación frente a los principales exponentes internacionales de la disciplina.

Este nuevo registro mejoró los 9,715 segundos que el propio Vilar había establecido en febrero, durante el Campeonato Panamericano de Pista realizado en Chile.

La diferencia de 36 milésimas de segundo le permitió elevar nuevamente el récord argentino y alcanzar una velocidad promedio de 74,388 kilómetros por hora.

En la clasificación inicial, el deportista que entrena en el Centro Municpal de Alto Rendimiento del Partido de La Costa obtuvo el 17º mejor tiempo entre 33 participantes. Posteriormente, superó al checo David Peterka en los dieciseisavos de final y avanzó a octavos, instancia en la que enfrentó al australiano Leigh Hoffman, quien había conseguido el mejor registro de la clasificación y terminó consagrándose subcampeón mundial.

El resultado representa un nuevo avance en la trayectoria internacional de Vilar, quien en 2025 había contribuido al regreso de la Argentina a la velocidad individual de un Campeonato Mundial después de tres décadas de ausencia.

Cabe destacar que el ciclista costero también participó de la prueba de keirin en el Campeonato Mundial de Shanghái, en la que finalizó en el 23º puesto. Ambas competencias le permitieron continuar sumando experiencia internacional y puntos para los rankings de la especialidad, dentro del proceso clasificatorio que tiene como próximo gran objetivo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su participación en China llegó luego de una temporada de importantes resultados. Durante 2026, Vilar alcanzó el 13º puesto del ranking mundial de velocidad de la Unión Ciclista Internacional (UCI), obtuvo triunfos en competencias europeas y consiguió tres medallas en los Juegos Suramericanos disputados en Santa Fe.