Teatro y formación actoral este finde en Mar de Ajó

El este fin de semana largo llega con propuestas teatrales y formativas a la región. Mar de Ajó será sede de una doble actividad protagonizada por el actor y director Daniel Casablanca, referente del humor escénico e integrante del grupo Los Macocos. Además, en General Madariaga, se presentará la obra “La Sin Nombre”, creación colectiva surgida desde la Escuela de Arte local.

“Discepolín, fanático arlequín”: viernes 7 en el Teatro Ocean

Este viernes 7 de noviembre, a las 21:30 horas, sube a escena “Discepolín, fanático arlequín”, escrita y protagonizada por Daniel Casablanca con dirección de Guadalupe Bervih, en el tradicional Teatro Ocean de Mar de Ajó.

La obra fue nominada a los Premios ACE como Mejor Espectáculo de Humor (2022) y recibió reconocimientos por la Mejor Actuación (2024) y Labor destacada del año.

«Discepolín no es un homenaje, es una evocación. Una invocación humorística, poética, tanguera. Un ensayo sobre lo trágico y lo payaso», define su autor, en una pieza que articula música, historia y humor con una impronta propia.

Seminario: “El humor es cosa seria” – 8 y 9 de noviembre

El sábado 8 y domingo 9, Daniel Casablanca también dictará el seminario de actuación “El humor es cosa seria”, un entrenamiento intensivo de 10 horas dirigido a actrices, actores y estudiantes de teatro.

El taller se desarrollará en Mar de Ajó y está orientado a explorar técnicas escénicas del humor, desde el clown hasta la construcción de personajes, el ritmo, el gesto y la improvisación.

Para más información e inscripciones, se puede consultar el Instagram del Teatro Ocean o acercarse a la boletería.

Desde Madariaga: “La Sin Nombre”, teatro a la gorra

En paralelo, el sábado 8 a las 20:00 horas, la Casa de la Cultura de General Madariaga será escenario de “La Sin Nombre. Fragmentos de una identidad”, obra colectiva de la Escuela de Arte N°1 Atahualpa Yupanqui.

Con las actuaciones de Bárbara Sepúlveda, Pamela Montenegro y Anahí Gorondón, bajo la dirección de Nicolás Olea, la pieza propone una experiencia escénica atravesada por la memoria, el cuerpo y la palabra.

«Entre ecos, ausencias y cuerpos que buscan recordarse, La Sin Nombre propone un viaje fragmentado hacia la construcción —o la pérdida— de una identidad», explican desde la producción.

La entrada es a la gorra, a beneficio de la Cooperadora de la Escuela de Arte, y la función es apta para mayores de 16 años.