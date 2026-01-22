Todos los viernes de enero a las 23 hs y los primeros dos de febrero, el Espacio Multifuncional de Artistas Independientes de Mar de Ajó abre sus puertas para presentar “Los Ilusionistas”, un espectáculo teatral en formato varieté con entrada a la gorra.

Bajo la dirección de Alejandro Barratelli y con producción de Armando Producciones, la obra reúne a Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino en una propuesta escénica que mezcla humor, música, monólogos y escenas dramáticas.

El espectáculo se realiza en Lebensohn 50, en una sala adaptada para todo tipo de presentaciones artísticas, que también cuenta con un servicio gastronómico, generando un espacio ideal para disfrutar del arte en un ambiente distendido y accesible.

El espacio es gestionado de forma colectiva y busca fomentar el desarrollo del teatro independiente en la región, con propuestas abiertas a toda la comunidad.

📍 Espacio Multifuncional de Artistas Independientes

📌 Lebensohn 50, Mar de Ajó

🗓️ Todos los viernes de enero – 23 hs

🎟️ Entrada a la gorra

🍽️ Servicio gastronómico disponible en el lugar