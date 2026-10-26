El obispo Juan Ignacio Liébana confirmó los nuevos destinos de dos sacerdotes. Las modificaciones se harán efectivas a partir del 6 y el 20 de diciembre.

La Diócesis de Chascomús informó nuevas designaciones sacerdotales mediante un comunicado fechado el 25 de octubre de 2026, difundido por la Iglesia de San Bernardo del Tuyú.

Según lo anunciado por el obispo Monseñor Juan Ignacio Liébana, el padre Claudio O. Munilla asumirá como párroco de la iglesia Santa Margarita María de Alacoque de Mar de Ajó, a partir del domingo 6 de diciembre.

Por su parte, el padre Ricardo Fracchia regresará a la Diócesis y asumirá como párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de Pila, el domingo 20 de diciembre.

Desde la comunidad religiosa de San Bernardo del Tuyú invitaron a acompañar con oraciones a los sacerdotes en sus nuevas misiones pastorales y a las comunidades que los recibirán.

Fuente: Diócesis de Chascomús – Comunicado oficial difundido por la Iglesia de San Bernardo del Tuyú.

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