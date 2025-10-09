La cooperativa CLYFEMA, con sede en Mar de Ajó, informó que este viernes 10 de octubre no habrá atención al público debido al feriado decretado por el Gobierno Nacional.

Durante esa jornada, la oficina permanecerá cerrada, pero se mantendrán activos ciertos servicios esenciales.

Qué servicios estarán disponibles

🔸 Servicio de guardia para emergencias en los servicios de electricidad y obras sanitarias.

🔸 Medios de pago electrónicos habilitados de forma normal, lo que permitirá a los usuarios abonar sus facturas sin inconvenientes.

Cuándo reabre la oficina

La atención al público se retomará el lunes 13 de octubre, en su horario habitual de 7:30 a 14:30 hs.

📍 Dirección: Av. Libertador 569, Mar de Ajó

📞 Teléfonos: 2257 604000 / 0800 222 0864

🌐 Más información: clyfema.com.ar